Meteo Potenza: anticiclone in rinforzo, sole e temperature in aumento. Ecco le previsioni

Nuovo rinforzo dell’anticiclone dal fine settimana, con tempo stabile e temperature in graduale risalita.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 14 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.
Lunedì 15 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.