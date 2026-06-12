Potenza, personale civile della Difesa celebrato: 30 anni di servizio, Medaglie d’Argento e ringraziamenti della comunità

Si è rinnovato l’appuntamento con la “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa”, celebrata nella cornice della Caserma “Francesco De Rosa”, sede del Comando Militare Esercito “Basilicata”.

Nel corso della cerimonia, presieduta dal Comandante, il Colonnello Paolo Franciosa, sono state consegnate le Medaglie d’Argento e gli attestati di benemerenza agli Assistenti Amministrativi con 30 anni di servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa.

Un momento di profonda gratitudine istituzionale, culminato con la consegna di ulteriori riconoscimenti ai dipendenti civili che si sono distinti per merito.

“Celebrare questa ricorrenza significa premiare dedizione, fedeltà allo Stato e spirito di sacrificio – ha evidenziato il Presidente Christian Giordano presente alla cerimonia – Agli insigniti odierni, e a tutta la compagine dell’Esercito, va il ringraziamento della comunità provinciale per il valore profuso quotidianamente a presidio della sicurezza e della legalità”