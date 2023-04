A Lauria un libro in dono ad ogni nuovo nato! Ecco la bella iniziativa

Il Comune di Lauria, nella giornata di ieri, ha fatto sapere;

“Con l’adesione al programma nazionale ‘Nati per Leggere’ si è svolto ieri il primo incontro per genitori ed educatori nel promuovere e favorire la lettura in famiglia fin dalla nascita.

Impegno che si concretizzerà a breve con dono del libro a tutti i nuovi nati.

All’incontro hanno partecipato la referente del progetto per il Lagonegrese, Rosita Forastiere e la volontaria Mariantonietta Grisolia, oltre ai volontari della biblioteca comunale ‘Rizieri Ferrante’.

‘Non si nasce con l’istinto della lettura come si nasce con quello di mangiare e bere, bisogna educare i bambini alla lettura‘ (Gianni Rodari)”.

Ecco le foto della giornata.

