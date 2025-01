A Potenza e provincia caduta alberi, marciapiedi invasi da neve, strade bloccate! Ecco gli interventi del Gruppo Lucano della Protezione Civile

Più di 20 mezzi e un centinaio di volontari impegnati in oltre 20 comuni lucani per le attività legate all’emergenza maltempo che ha caratterizzato la settimana che volge al termine.

Questi i numeri principali della presenza del Gruppo Lucano della Protezione Civile per garantire assistenza alla popolazione e dar manforte nelle operazioni:

di rimozione della neve da strade e marciapiedi,

di spargimento sale per evitare la formazione del ghiaccio,

di ripristino della viabilità e di taglio e rimozione di alberi pericolanti, messi a dura prova da una nevicata molto abbondante in diverse zone della Basilicata.

Oltre che nel capoluogo di regione, dove le operazioni di messa in sicurezza di tetti, percorsi pedonali, alberi e marciapiedi sono andate avanti per circa 72 ore, i volontari del Gruppo Lucano sono entrati in azione anche a:

Maratea (dove si sono registrate criticità legate al forte vento),

San Severino Lucano,

Avigliano,

San Fele,

Savoia,

Sasso di Castalda,

Cancellara,

Forenza,

Pescopagano,

Castelgrande,

Sarconi,

Vaglio di Basilicata,

Roccanova,

Tricarico,

Castelgrande,

Trivigno,

San Martino d’Agri,

Senise,

Missanello,

Pietragalla,

Castelluccio Superiore,

Viggiano,

Viggianello.

E proprio a Viggianello i volontari del Gruppo Lucano hanno fornito assistenza ad un 27enne escursionista pugliese che, dopo essere stato salvato sul Pollino dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico in seguito ad una caduta lungo un sentiero a 1.800 metri di quota, era stato portato all’ospedale di Lagonegro per tutti gli accertamenti del caso.

Una volta dimesso, il giovane aveva necessità di recuperare la sua autovettura, e alcuni volontari della Protezione Civile di Lagonegro hanno provveduto ad accompagnarlo a Viggianello, chiedendo poi supporto ai volontari del posto.

Il Gruppo Lucano di Viggianello, dopo aver verificato l’impossibilità di raggiungere il mezzo a causa delle condizioni meteo proibitive, hanno garantito all’escursionista pugliese un alloggio per la notte presso un B&B per poi accompagnarlo a riprendere la sua auto parcheggiata a Colle dell’Impiso non appena le condizioni meteo lo hanno reso possibile.

Evidenzia il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia:

“È stata una settimana di duro lavoro per le nostre sedi.

Ormai le emergenze sono quotidiane per cui devo fare ancora una volta un plauso alle tante volontarie e ai tanti volontari che hanno lavorato sui loro territori.

È l’ennesima dimostrazione di compattezza ed unità del gruppo.

Spirito di sacrificio ed impegno sono le qualità che ancora una volta si sono messe in campo.

Siamo stati attivi anche in Calabria per una pre-allerta.

Purtroppo le previsioni meteo non sono buone per cui il gruppo si sta preparando per affrontare altre eventuali criticità.

Malgrado lo scenario di emergenza, continuiamo a programmare le attività previste per il 2025″.