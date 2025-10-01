A Potenza e provincia tornano i musei gratis! Ecco quando

Il 5 ottobre 2025 si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.
Di seguito l’elenco (e i rispettivi orari di apertura) dei musei lucani afferenti alla Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata che aderiscono all’iniziativa:
GRUMENTO
Museo Archeologico | 8:30 – 19:30
Parco Archeologico | 9:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30
Senza differimento della chiusura
METAPONTO
Museo archeologico chiuso per ristrutturazione
Parco Archeologico Area Urbana | 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)
Tavole Palatine | 8:30 – 19:30
MURO LUCANO
Museo Archeologico | 9:00-14:00 (ultimo ingresso ore 13.30)
POLICORO
Museo Archeologico | 9:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30)
Parco Archeologico | 9:00 fino alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17:00)
POTENZA
Museo Archeologico | 9:00 – 20:00
TRICARICO
Palazzo Ducale | 10:00– 16:00