A Potenza riconoscimenti a chi si è distinto per meriti agonistici e organizzativi. L’appuntamento

Lo sport lucano si ritrova per la sua festa più attesa.

Venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 18:00, il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza ospiterà la cerimonia di consegna dei Premi Coni.

L’evento, ormai un punto fermo nel calendario sportivo regionale, è dedicato a chi – tra atleti, dirigenti, tecnici e società – ha saputo distinguersi per meriti agonistici e organizzativi durante la passata stagione 2024/2025.

I nomi dei premiati sono il frutto di un’attenta selezione operata da una commissione tecnica di alto profilo guidata dal presidente del Coni regionale, Giovanni Salvia.

Del gruppo di lavoro hanno fatto parte anche Saverio Zotta (Ficr), Sandro Maiorella (Ussi), Rocco Vita (Fmsi), Matteo Trombetta (Sport e Salute) e Maria Vittoria Rotunno (Crpo). Proprio la collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità rappresenta uno dei punti di forza di questa edizione.

Oltre ai tradizionali riconoscimenti regionali del Coni, verranno infatti assegnati tre premi speciali dedicati a donne che si sono particolarmente distinte nel panorama sportivo per i propri meriti, sottolineando l’importanza del contributo femminile nella crescita del movimento lucano.

La serata, che sarà presentata dalla giornalista Gherarda Cerone, non sarà soltanto una passerella di trofei ma un vero e proprio momento di festa e intrattenimento. Sul palco del centro sociale si alterneranno le incursioni comiche del celebre Trio La Ricotta e gli interventi musicali dei cantanti Valentino Bianconi e Serena Lotito, accompagnati dal musicista Michele Lorusso.

L’appuntamento di venerdì rappresenta dunque non solo un tributo ai successi ottenuti, ma anche un importante momento di aggregazione per l’intera comunità sportiva della Basilicata.