A Potenza un fotografo lucano che vive e lavora in Cisgiordania per riflettere sul tragico conflitto di questi giorni. I dettagli dell’evento

Il Comitato per la Pace di Potenza nell’ambito delle iniziative organizzate per sensibilizzare la cittadinanza sulla drammatica situazione che si sta vivendo in Palestina ed Israele, SABATO 11 NOVEMBRE alle ore 18:00 presso il CESTRIM (Via Sinni – Potenza) si terrà un incontro-dibattito con il fotografo lucano STEFANO LORUSSO che vive e lavora a Ramallah in Cisgiordania.

Stefano Lorusso è un fotografo freelance i cui lavori sono stati pubblicati su testate giornalistiche internazionali tra cui The Guardian, France Télévisions, l’Espresso.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Attraverso le immagini dei suoi reportage dialogheremo e rifletteremo con l’autore sul tragico conflitto tra Israele e Palestina, un massacro indiscriminato di civili innocenti.

Ancora una volta vogliamo ribadire con forza che l’unica via è la PACE.

‘Restiamo umani, anche quando l’umanità intorno a noi pare si perda'” (Vittorio Arrigoni).

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)