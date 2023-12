A Satriano di Lucania oltre 150 atleti e tante famiglie per trascorrere una giornata di sano sport e divertimento. L’evento in programma

Dopo l’inizio dei campionati di calcio al via anche quelli di Pallavolo nella stagione agonistica 2023/2024 targati CSI Potenza.

Come da consuetudine partiranno per primi i Campionati Nazionali SPORT&GO under 12 (4×4) e Under 10 (3×3) a livello Provinciale, la prima giornata di concentramento si terrà domenica 17 dicembre presso il Palatorre, – via Piano del Prato, a Satriano di Lucania, 32 le squadre iscritte divise in diversi gironi.

Le società coinvolte sono:

Bee Volley Tramutola,

Pgs Don Bosco Domenico Lorusso,

Asci 91 Pluto,

Family Volley,

Volley Citra,

Csc Moliterno Pallavolo,

Phoebus Tito Volley,

Picerno Duck.

Oltre alle gare, durante tutto il corso della giornata, bambini e ragazzi saranno allietati da volontari e animatori del CSI, in giochi e lavoretti natalizi.

Ha affermato il Presidente CSI Potenza, Andrea Schiavone:

“Sarà una giornata di sano sport, all’insegna della condivisione degli spazi, della collaborazione tra società e del rispetto delle regole di gioco, ma soprattutto di divertimento che vedrà convolti oltre 150 atleti e tante famiglie al seguito per trascorrere una giornata di serenità insieme al CSI Potenza, che anticipa le festività natalizie”.

Di seguito la locandina con i dettagli.