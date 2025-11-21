A Tito l’incontro di ascolto dei territori per la strategia dell’Area Urbana di Potenza

Presso la biblioteca comunale “L.Ostuni” di Tito si è svolto, nel pomeriggio di ieri, il partecipato incontro di ascolto dei territori nell’ambito della scrittura della strategia dell’Area Urbana di Potenza verso la direzione strategica della Destinazione Ospitale Sostenibile.

Nell’incontro, inaugurato dal Sindaco di Tito Fabio Laurino, diverse sono state le idee e le sollecitazioni provenienti dai cittadini nell’esercizio di co-progettazione proposto dai progettisti di Smart Lab.

Il Sindaco Laurino ha sottolineato l’importanza dell’incontro e della partecipazione attiva da parte delle associazioni e dei cittadini per scrivere insieme una nuova progettualità del territorio.

“Questo incontro è stato un momento di confronto molto costruttivo sia per noi Amministratori che per la cittadinanza per capire anche quali possono essere le necessità di una comunità al fine di costruire insieme una strategia d’Area Urbana.

Durante l’incontro è emerso l’interesse verso tematiche quali l’inclusione, l’ambiente, l’accoglienza e bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo anche sulle attività di rigenerazione urbana dei luoghi. Far parte dell’Area Urbana di Potenza è un elemento fondamentale per fare rete, interscambiare i servizi e investire in maniera sostanziale in infrastrutture viarie e trasporti”.

Mentre il tour di incontri continuerà oggi pomeriggio ad Avigliano, alle ore 17.00, presso la sala del Consiglio Comunale.