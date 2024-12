A Tito Scalo la “Festa del calcio lucano”. Tra premi e riconoscimenti ecco il programma

Tutto è pronto per l’inizio de “La Festa del Calcio Lucano”, l’appuntamento più atteso dell’anno per il movimento dilettantistico regionale, organizzato dal Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti.

Domani, 10 dicembre, la prima tappa si terrà presso l’Hotel Santa Loja di Tito Scalo, mentre la seconda è prevista per il 12 dicembre all’Hotel Forliano di Bernalda.

Sarà un’occasione unica per celebrare il calcio lucano, i suoi protagonisti e i valori che rendono questo sport un veicolo di aggregazione, inclusione e crescita sociale.

“La Festa del Calcio Lucano” si propone di andare oltre la semplice celebrazione dei risultati sportivi raggiunti, diventando un momento di condivisione per tutto il mondo calcistico regionale.

Società, atleti, dirigenti, arbitri, tecnici e operatori della comunicazione saranno protagonisti di due serate dedicate al riconoscimento del loro impegno quotidiano per la crescita del calcio dilettantistico e giovanile in Basilicata.

Rientrante nel progetto “Il Nostro Calcio con Eni”, l’evento rappresenta il punto culminante di una collaborazione che ha permesso al Comitato Regionale di valorizzare le attività sportive sul territorio e di consolidare il legame tra lo sport e le comunità locali.

Il programma delle serate prevede momenti di grande significato, tra cui la consegna della “Coppa Disciplina” alle società che si sono distinte per il fair play e il rispetto delle regole, del prestigioso Premio Giornalistico “Renato Carpentieri”, assegnato al giornalista che più si è distinto nel corso dell’anno, degli attestati agli operatori della comunicazione che raccontano con passione il calcio lucano, del Premio “Gennaro Tullipano” per il fair play, del riconoscimento alle società vincitrici dei campionati regionali e provinciali.

Le serate, quindi, non saranno solo un’occasione per premiare i risultati sportivi, ma anche per valorizzare i valori dello sport come strumento di integrazione, formazione e rispetto.

“La Festa del Calcio Lucano” è molto più di una cerimonia di premiazione: è il momento in cui il calcio dilettantistico lucano celebra la sua essenza, fatta di passione, partecipazione e senso di appartenenza.

È il luogo in cui il Comitato Regionale rinnova il suo impegno a lavorare fianco a fianco con le società, ascoltandone le esigenze e promuovendo una visione condivisa di crescita e sviluppo per tutto il movimento sportivo.

Il presidente del CR Lnd Basilicata, Emilio Fittipaldi, sottolinea l’importanza dell’evento:

“La Festa del Calcio Lucano non è solo un’occasione per premiare, ma soprattutto per ribadire i valori su cui si fonda il nostro movimento.

Attraverso questi due appuntamenti vogliamo celebrare il lavoro di chi, con passione e sacrificio, contribuisce ogni giorno a rendere il calcio lucano una realtà di eccellenza.

È il momento di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo perché il calcio dilettantistico non è solo sport, ma anche un punto di riferimento per le nostre comunità”.

L’invito è esteso a tutte le società calcistiche e agli appassionati che vogliono essere parte di queste due serate all’insegna dello sport e della condivisione.

“La Festa del Calcio Lucano” sarà un’occasione per celebrare i successi e guardare avanti, rafforzando il legame che unisce lo sport al territorio e alle persone che lo animano.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, si invita a visitare il sito ufficiale del Comitato Regionale Basilicata: www.lndbasilicata.it.