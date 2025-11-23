Acqua a Pignola: continuano i gravi disservizi in questa zona. Servizio sostitutivo con autobotte. Ecco dove

Nella giornata odierna a Pignola, fa sapere il Comune:

“si stanno registrando gravi disservizi nella zona servita dal serbatoio di Serra San Marco, con numerose abitazioni completamente prive di approvvigionamento idrico.

Si tratta di una situazione inaccettabile, che si ripresenta ormai da troppo tempo, rendendo impossibile la quotidianità di tante famiglie, esasperate da una gestione che non garantisce continuità né chiarezza.

Per far fronte alle difficoltà più immediate, su richiesta dell’Amministrazione è stata predisposta la 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐛𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚.

L’Amministrazione comunale ha inoltre richiesto ad Acquedotto Lucano un intervento urgente e strutturale, capace di affrontare e risolvere alla radice le criticità che da mesi si manifestano sull’impianto.

Non sono più tollerabili misure tampone o soluzioni temporanee. Servono azioni concrete, un cronoprogramma degli interventi e una comunicazione puntuale alla popolazione.

In questo contesto, si esprime pieno apprezzamento e gratitudine verso i tecnici e gli operatori che, anche in condizioni difficili e in orari critici, garantiscono disponibilità e interventi tempestivi sul territorio.

Tuttavia, è evidente che l’impegno del personale non può bastare: servono scelte strutturali e risposte decise da parte della governance del servizio idrico.

Il Comune continuerà a farsi carico delle segnalazioni dei cittadini, vigilando affinché vengano garantiti rispetto, attenzione e risposte certe da parte del gestore”.