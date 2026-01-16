Avigliano: i Quadri Plastici presso uno dei luoghi del Senato o della Camera? Le ultime notizie

“Oggi abbiamo inviato una nota a tutti i parlamentari eletti in Basilicata per sottoporre alla loro attenzione uno degli eventi culturali più suggestivi organizzati nella nostra regione e inseriti nel Programma regionale delle Politiche culturali 2025-2027: i ‘Quadri Plastici’ di Avigliano”.

Lo dichiarano il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, e il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio, che aggiungono:

“Riteniamo fondamentale consentire a un pubblico più vasto la visione di questa rappresentazione dall’altissimo valore storico e culturale che proietta la Basilicata su scenari più ampi.

Per questo abbiamo chiesto ai parlamentari lucani di farsi carico dell’organizzazione di una rappresentazione dei Quadri Plastici presso uno dei luoghi del Senato o della Camera, contribuendo così a rafforzarne ulteriormente la suggestività e il richiamo di pubblico. Auspichiamo che, grazie alla collaborazione dei nostri rappresentanti a Roma, si riesca a portare sul palcoscenico nazionale una manifestazione che non è solo patrimonio della Basilicata, ma dell’intero Paese.

I Quadri Plastici rappresentano un appuntamento tradizionale di grande fascino, organizzato dalla Pro Loco di Avigliano e capace di coinvolgere l’intera comunità.

Già nel 2013 la manifestazione ha varcato per la prima volta i confini locali e nel 2015 ha conosciuto ulteriori importanti momenti di valorizzazione.

Per questo riteniamo che una tale esperienza, che parte dai territori ma parla un linguaggio universale, debba trovare una cornice di visibilità nazionale adeguata alla sua forza culturale”.