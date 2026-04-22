Avigliano, scivolamento del terreno su questa via: “strada chiusa per motivi di sicurezza”. Questi gli aggiornamenti

Una nota del Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, fa sapere:

“L’interruzione della viabilità lungo Via Don Minzoni è dovuta ad un fenomeno di dissesto del terreno, chiaramente visibile anche dalle immagini, conseguente ai noti eventi meteorologici delle scorse settimane.

Per ragioni di sicurezza, si è reso necessario procedere con la chiusura del tratto interessato, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per i cittadini.

Il Comune di Avigliano sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, ed è attualmente impegnato nella valutazione dell’intervento più idoneo da eseguire, nonché nella quantificazione puntuale delle opere necessarie, atteso che la soluzione del problema richiede la realizzazione di un’adeguata opera di sostegno di non semplice realizzazione a causa dell’alto fronte di terreno esistente e dell’esiguo spazio presente per l’esecuzione dei lavori e l’inserimento dell’opera necessaria che richiederà l’utilizzo di importanti risorse economiche.

Più in generale, si registra un aggravamento delle condizioni della viabilità comunale, sia nel centro di Avigliano che nelle frazioni. Si tratta di una criticità diffusa, anch’essa aggravata dagli eventi atmosferici recenti.

L’Amministrazione comunale è al lavoro per programmare un intervento organico e strutturato che, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, consenta la manutenzione ed il ripristino della rete viaria.

In questa fase, si sta procedendo con un’analisi dettagliata delle infrastrutture più bisognose di interventi, valutandone il fabbisogno economico, così da definire con precisione priorità e modalità operative.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.