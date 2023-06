Basilicata: “necessario vietare il lavoro nei campi e nei cantieri forestali nelle ore più calde”. La richiesta urgente

“Vista la situazione climatica che si sta verificando in questo periodo con forti ondate di calore, è necessario vietare il lavoro nei campi e nei cantieri forestali nelle ore più calde della giornata, dalle ore 12.00 alle ore 16.00“.

Questa la richiesta fatta dai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“per una maggior tutela dei lavoratori agricoli e forestali.

L’intervento si rende necessario per evitare incidenti sul luogo di lavoro, come purtroppo le cronache spesso ci consegnano.

In caso di allerta meteo, come sono anche le ondate di calore, il contratto collettivo nazionale del settore prevede, tra l’altro, la retribuzione delle ore non lavorate.

Ciò a maggiore tutela di tutta la platea dei lavoratori e delle lavoratrici”.a

