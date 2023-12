Basilicata: un importante provvedimento per le problematiche agricole inerenti gli eventi atmosferici e le fitopatie. I dettagli

“Il governo ha accolto un ordine del giorno presentato assieme al collega di partito Marco Cerreto, che prevede un importante provvedimento nel campo assicurativo per venire incontro alle problematiche agricole inerenti agli eventi atmosferici e alle fitopatie”.

È quanto fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia.

Spiega Mattia:

“È risaputo che lo strumento assicurativo è un indispensabile presidio a sostegno degli agricoltori per fare fronte alle sempre più crescenti e varie emergenze dovute, tra le altre, ad imprevisti di natura climatica ed alla diffusione di fitopatie ma, il regolamento comunitario 2015-2021 ed i relativi piani strategici non hanno più consentito di utilizzare i fondi della PAC della nuova programmazione per far fronte ai maggiori costi delle campagne assicurative degli anni precedenti, com’era uso consuetudinario fare.

Inoltre questa situazione, gestita dai precedenti governi, ha portato ad una situazione di difficoltà in carico ai consorzi di difesa ed agli assicurati, che occorre affrontare con tempestività.

Per questo abbiamo impegnato il Governo a valutare l’opportunità di elaborare, nell’ambito dei provvedimenti successivi al testo in esame, una riforma del sistema di gestione del rischio in agricoltura, anche al fine di ampliare l’offerta assicurativa e di ridurre i costi delle polizze a carico delle imprese agricole”.