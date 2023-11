Bus fuori strada in Basilicata: queste le ultime notizie

In riferimento all’incidente verificatosi ieri tra Matera e Montescaglioso e che ha coinvolto un autobus di Ferrovie Appulo Lucane, la Fal rende noto:

“di aver immediatamente avviato un’inchiesta amministrativa interna per chiarire la dinamica dei fatti.

Nell’esprimere vicinanza ed augurare pronta guarigione alle persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, Fal ringrazia i Vigili Del Fuoco, i Carabinieri, il 118, l’Ospedale Madonna delle Grazie, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tutto il personale medico e sanitario prontamente intervenuti per garantire soccorsi ed assistenza, nonché il Sindaco di Montescaglioso, il Presidente della Regione e l’assessore regionale Sileo per la sensibilità Istituzionale dimostrata.

L’Azienda garantisce massima trasparenza e totale collaborazione per accertare le cause dell’incidente”.a

