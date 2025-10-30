Calvello: “Grazie a chi continua a riempire le nostre Biblioteche Itineranti!”. Le parole della sindaca

“Grazie a chi continua a riempire le nostre Biblioteche Itineranti!”.

Così scrive la sindaca di Calvello, Anna Cantisani, che aggiunge:

“Ogni volta che un libro viene donato o preso in prestito, si compie un piccolo gesto che tiene viva la nostra comunità.

Le biblioteche itineranti non sono solo scaffali: sono ponti di conoscenza e luoghi di incontro.

In un tempo in cui tutto corre veloce, vedere tanti cittadini – grandi e piccoli – fermarsi davanti a un libro, scegliere una storia, lasciarne un’altra per chi verrà dopo, significa restituire valore alla condivisione della cultura.

Queste iniziative vogliono ricordare che una comunità che legge è una comunità che cresce, che non ha paura di confrontarsi, che costruisce il proprio futuro attraverso le parole, le idee e il dialogo.

Un grazie sincero a chi partecipa, a chi dona, a chi diffonde il piacere della lettura: siete voi a dare senso a questo progetto”.