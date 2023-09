Comune di Potenza: “maggioranza sempre più disunita e confusa”. Ecco cosa è successo

Francesco Giuzio interviene con una nota, sulla situazione politica al Comune di Potenza:

“Il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Potenza persegue nella collezione di figure barbine e fa sfoggio della sua totale incapacità amministrativa, insieme ad una maggioranza sempre più disunita e confusa.

Infatti la maggioranza, guidata dal Sindaco Guarente, convoca un Consiglio Comunale in tutta fretta per il 27 settembre e poi lo diserta.

E’ questa la rappresentazione plastica di un’amministrazione confusa che agisce senza nessuna logica.

Penoso infine il tentativo di ‘buttare la palla in tribuna’ dando alla Commissione che mi onoro di presiedere, la responsabilità dell’accaduto, per non aver trattato la quarta variazione di bilancio.

Se davvero ci fosse stata intenzione di venire incontro alle esigenze dei cittadini, si poteva tenere una commissione straordinaria prima dell’inizio del consiglio comunale, il 27 settembre e votare il provvedimento.

Disponibilità che io stesso nella mattina del 27 settembre ho dato telefonicamente all’assessore Alessandra Sagarese.

Ma si sa che chi vuole fare sul serio qualcosa trova un modo, chi non vuole fare cerca scuse.

Ai gruppi di maggioranza serviva mettere spalle al muro il sindaco Guarente per provare a ottenere le ultime concessioni politiche, e ha utilizzato la tattica dell’assenteismo (tattica che gli riesce bene anche in commissione).

Il tutto sulla pelle dei nostri concittadini che, sono certo, non lo dimenticheranno quando verranno chiamati a votare nella prossima primavera”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)