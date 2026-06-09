Incendio a Potenza!
In via Vaccaro, nell’area della ferrovia è in corso un incendio che ha colpito la vegetazione.
Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Incendio a Potenza!
In via Vaccaro, nell’area della ferrovia è in corso un incendio che ha colpito la vegetazione.
Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
“Dalle audizioni in Commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie abbiamo ricevuto segnali positivi, soprattutto per quanto riguarda l’apertura delle strutture previste dal Pnrr, come…
Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina una delegazione di studenti delle classi seconde del liceo “Pier Paolo Pasolini”…
Il sindaco, Enrico Bianco, a nome dell’Amministrazione comunale si congratula con l’atleta policorese Marta La Carpia, convocata nella Nazionale italiana di padel per partecipare ai…
Incendio a Potenza! In via Vaccaro, nell’area della ferrovia è in corso un incendio che ha colpito la vegetazione. Sul posto i Vigili del fuoco…
Nuove opportunità di lavoro per chi è in possesso del solo diploma d’istruzione secondaria superiore. Anas, la principale società italiana che si occupa della rete…
Tutto pronto per la XIII^ edizione di “OasiCinema”, il cinema dell’ecologia, che avrà luogo nei giorni, mercoledì 17, 24 giugno e 1 luglio presso il…
“Risale al 18 settembre 2025 la prima interrogazione depositata dal sottoscritto sull’Alta Velocità in Basilicata, con la quale si chiedevano chiarimenti su questioni che interessano…
È partito ieri, 8 giugno, il primo dei due press trip organizzati dall’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata per il mese di giugno, pensati per…
“La crescita del ricorso al Fondo di Garanzia PMI da parte delle imprese femminili rappresenta un segnale incoraggiante che conferma il dinamismo e la capacità…
Si è conclusa a Viggiano la Final Four maschile e femminile di Coppa Italia di Sitting Volley 2026, primo grande appuntamento nazionale ospitato dalla Basilicata…
“Garantire collegamenti sicuri nelle aree montane significa tutelare le comunità, prevenire i fenomeni di dissesto e creare condizioni migliori per chi vive, lavora e produce…
L’associazione Dalla Basilicata all’Italia – non lasciamo indietro nessuno ha inaugurato venerdì 5 giugno presso la sede di Rione Murate a Potenza il ciclo di…
La nuova settimana continuerà sotto la presenza dell’anticiclone, ma che tempo ci attende su Potenza? Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 10 Giugno, avremo…