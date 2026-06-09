Basilicata: milioni per le strade delle aree montane. Ecco i dettagli

“Garantire collegamenti sicuri nelle aree montane significa tutelare le comunità, prevenire i fenomeni di dissesto e creare condizioni migliori per chi vive, lavora e produce nei nostri territori.

La manutenzione della viabilità rappresenta un investimento sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sulla capacità delle aree interne di restare attrattive e connesse”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, annunciando la sottoscrizione degli accordi tra l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata e le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera per l’attuazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a circa 3,8 milioni di euro e saranno destinate a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale nei Comuni montani della Basilicata.

Le opere previste riguardano il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale, il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, il ripristino della sede viaria e l’adeguamento delle infrastrutture accessorie.

L’intervento è stato reso possibile dal lavoro svolto dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, che ha curato il percorso tecnico-amministrativo e il coordinamento con le Province per tradurre le risorse del FOSMIT in opere concrete a beneficio delle comunità montane.

«Le strade rappresentano un’infrastruttura essenziale per garantire servizi, mobilità e opportunità di sviluppo.

In molte aree interne costituiscono il collegamento quotidiano tra cittadini, imprese, aziende agricole e servizi fondamentali.

Intervenire sulla loro manutenzione significa rafforzare la capacità dei territori di contrastare l’isolamento e affrontare con maggiore efficacia le criticità legate alla fragilità idrogeologica».

Le risorse assegnate alla Basilicata dal Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie dell’11 dicembre 2024 sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree montane, con particolare attenzione alla prevenzione e mitigazione dei rischi territoriali.

«La tutela delle aree montane passa anche attraverso infrastrutture efficienti e sicure.

Con questi interventi proseguiamo un lavoro concreto di attenzione verso le comunità delle aree interne, sostenendo la sicurezza dei cittadini e creando condizioni più favorevoli per le attività economiche, agricole e forestali che rappresentano una componente fondamentale della vita e dell’identità della Basilicata».