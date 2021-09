Coronavirus Basilicata: Sportello in aiuto di chi cade trappola di truffe! Ecco i contatti utili

Il consumatore è diventato più digitale dopo il Covid.

L’emergenza sanitaria ha modificato profondamente le abitudini di noi consumatori.

La pandemia ci ha abituati a mantenere le distanze e questo comportamento permane anche quando facciamo acquisti.

Molti di noi si sono trovati, per la prima volta, ad effettuare un acquisto online, altri hanno scoperto nuove aziende quasi per caso.

Ma se da un lato l’esperienza del CORONAVIRUS sta dando impulso al mercato digitale, dall’altro sembra contribuire all’aumento delle controversie con le aziende e alla contraffazione dei prodotti venduti sul web.

I diversi sequestri in Italia ed all’estero di mascherine, di disinfettanti per mani e di test contraffatti per diagnosticare il COVID-19, ne sono un esempio.

D’altronde, se la domanda attuale è fortemente incentrata nella ricerca di dispositivi parafarmaceutici per arginare il virus, è scontato che il mercato sia oggi inondato da questi prodotti falsi, così come c’è da aspettarsi che, passata la fase acuta di emergenza, i contraffattori si dedicheranno alla vendita di medicinali falsi destinati al trattamento del Virus.

Ma la minaccia della contraffazione sul web non riguarda solo i settori collegati con la pandemia, infatti ora la casistica si è allargata al settore delle calzature, abbigliamento, gioielli e dispositivi elettronici non originali; sono sempre più frequenti anche le inserzioni di alimenti, vini e super alcoolici contraffatti e i consumatori si ritrovano incapaci a distinguere i prodotti genuini da quelli falsi.

Ciò anche perché sono sempre più rari gli errori grossolani dei contraffattori, i quali sono diventati molto abili nel produrre loghi e confezioni dall’aspetto autentico.

“Abbia pazienza, c’è il Covid”.

Quante volte ci siamo sentiti dire frasi del genere da un servizio clienti per giustificare un ritardo, un disservizio, una inadempienza?

Polidream Assoutenti ha ricevuto moltissime segnalazioni dai consumatori.

In cima alla lista delle doglianze i beni acquistati o non venivano consegnati o erano consegnati in ritardo; pacchi spariti nel nulla e attese sfibranti per una consegna.

Le aziende coinvolte hanno mostrato gravi lacune anche nel servizio di assistenza post-vendita.

Ogni azienda poi, ci ha messo del suo: chi non ha nemmeno indicato un indirizzo email o Pec al quale poter mandare i reclami, chi si sarebbe tolta il pensiero disattivando il call center.

E anche quando i consumatori chiedevano il rimborso o l’annullamento di un ordine, ad attenderli c’era un’altra valanga di complicazioni: di fatto ostacolando anche l’esercizio di un diritto fondamentale del cliente che è quello del recesso.

Molti consumatori hanno anche segnalato problemi con un modulo di reso poco trasparente, che in sostanza lasciava credere che il rimborso fosse possibile solo in caso di difetti di conformità o altri problemi specifici, tacendo il fatto che in realtà si può chiedere anche senza dover fornire alcuna motivazione.

L’autorità Antitrust informata ha preso di mira proprio queste pratiche con una lenzuolata di procedimenti pesanti nei confronti di queste aziende, confermando che chi vende online deve consegnare la merce nei tempi promessi, inoltre deve anche:

saper gestire i reclami degli utenti;

fornire un’adeguata assistenza postvendita;

rispondere al telefono;

dare risposte via email mirate e specifiche, non a casaccio uguali per tutti;

soprattutto, rimborsare i clienti che non hanno ricevuto la merce.

La pandemia non sarebbe quindi un’attenuante ma un’aggravante.

In questo momento è necessario incrementare il livello di assistenza e tutela della popolazione nel periodo post-pandemia.

Per questo la Polidream Assoutenti nell’ambito dell’Intervento Emergenza Sanitaria da Covid-19, finanziato dal MISE e promosso dalla Regione Basilicata, ha aperto uno sportello on-line, denominato “Help-Covid”, realizzato in modalità digitale e telefonica pronto:

– ad accogliere e gestire ogni tipo di reclamo presentato dai consumatori-utenti, vittime di truffe e pratiche sleali per acquisti on-line;

– ad indirizzare ed accompagnare le persone verso la massima fruibilità dei propri diritti dei consumatori e degli utenti attraverso il Codice del Consumo e supporti specifici istituiti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

– supporto e specifica assistenza nei rapporti con la P.A;

– supporto specifico su agevolazioni e/o limitazioni dei vari DPCM e conseguenti disposizioni di legge.

Per i consumatori bisognosi di informazioni, consulenza ed assistenza sono a disposizione:

la mail info@polidream.org;

il tel 0804248362;

il whatsapp 3808982000.

