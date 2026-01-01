Da Arisa un messaggio d’amore per la sua Basilicata: “Buon 2026 a tutti i lucani”. Pronti a sostenerla a Sanremo? Le sue parole

La nostra Arisa nei giorni scorsi, come molti di voi sapranno, è stata tra i Tedofori che hanno portato la Fiamma Olimpica per le strade di Potenza.

Nei prossimi mesi la cantante di Pignola sarà protagomnista al Festival di Sanremo 2026 come concorrente in gara tra i 30 Big.

Presenterà il brano intitolato “Magica favola”.

Ma prima di immergersi nell’atmosfera del Teatro Ariston dal 21 al 28 febbraio 2026, la cantante di Pignola ha dato spettacolo al Capodanno Rai da Catanzaro e ha voluto augurare buon 2026 ai lucani, attraverso i canali regionali.

Queste le sue parole racchiuse in un video, prima dell’arrivo del nuovo anno:

“Un abbraccio e tanti auguri per il nuovo anno a tutti i miei corregionali, in sede e fuorisede; con tantissimo affetto.

A presto”.

Pronti a sostenerla a Sanremo?