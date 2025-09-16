Dimensionamento scolastico: a Potenza l’incontro per discuterne

Il futuro delle scuole lucane al centro di un incontro in programma per giovedì 18 settembre, alle 10:30, nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza.

Relativamente alla proposta di piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026/2027, come previsto dalle linee guida, la Provincia procede alla concertazione territoriale.

Nell’ambito di questa fase di ascolto e confronto, il prossimo 18 settembre, alle 10:30, la Sala Consiliare della Provincia di Potenza ospiterà un appuntamento alla presenza di tutti gli “attori” coinvolti.

Ha sottolineato il Presidente, Christian Giordano:

“Per la prima volta, oltre ai Comuni e alle scuole, parteciperanno anche le organizzazioni datoriali.

Ho voluto fortemente fossero presenti perché ritengo sia necessario programmare in piena sintonia con coloro che un domani potrebbero avvalersi delle professionalità formate nei nostri istituti.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dati sulla situazione delle scuole lucane e presentate le proposte provenienti dalle rappresentanze territoriali per definire un piano che risponda alle esigenze delle nostre comunità.”