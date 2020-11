Eni di Viggiano: 7 lavoratori in sciopero della fame! Ecco cosa sta succedendo

Il Coordinatore Area Viggiano, Giovanni Galgano, ha inviato una lettera alla Direzione Aziendale attiva nella zona industriale di Viggiano, al Prefetto di Potenza, al governatore Bardi e all’Eni per annunciare “lo sciopero della fame di 7 lavoratori, posti ingiustamente in cassa integrazione a zero ore”.

“Lunedì 16 Novembre a partire dalle ore 06:00, partirà davanti i cancelli della Garramone, azienda dell’Indotto Eni di Viggiano, lo SCIOPERO DELLA FAME di 7 lavoratori, posti ingiustamente in Cassa Integrazione a zero ore (F.I.S.); i 7 lavoratori coinvolti hanno peraltro appreso della loro prossima condizione, a mezzo raccomandata inoltrata agli stessi da parte delle Direzione Aziendale.

Una lunga storia, una vera e propria Odissea di confronti sindacali, iniziata lo scorso Marzo quando ENI ha deciso prima di ridurre drasticamente le attività esplicate dai lavoratori, poi assegnate, con fare scellerato, ad un’altra azienda, raggirando il Patto di Sito, permettendo così a quest’ultima azienda di entrare nel Centro Oli di Viggiano con l’assegnazione di una diversa commessa ormai dismessa da due anni … Quando si dice che “si entra dalla finestra e magicamente si esce dal portone”, ove il portone rappresenta un ventaglio di opportunità.

Oggi siamo giunti al capolinea, dopo 7 lunghi mesi di andirivieni, tra responsabilità, pazienza e attese, viste le tante richieste di incontro inoltrate a Confindustria, in merito alla situazione interna alla Garramone, richieste rimaste tutte ovviamente inevase.

Nel frattempo Eni ha ridotto ulteriormente le attività, eliminando postazioni di lavoro che si tramutano in miseria e cassa integrazione. Più volte, è stata richiesta una cassa integrazione equa, eppure questi 7 lavoratori devono pagare per tutti, sia per le scelte che per i raggiri delle regole da parte della Commitente.

Mentre i tempi della burocrazia politica e non solo si allungano, vedesi convocazione del tavolo della trasparenza, la gente vive un disagio profondo dato dalle sempre più numerose incertezze, per il presente ed il futuro, sia dal punto di vista occupazionale che salariale.

Sono mesi che stiamo cercando di sensibilizzare le Istituzioni al problema petrolio in Val D’Agri ma nulla, anzi per Confindustria Basilicata è TUTTO A POSTO.

Il TUTTO A POSTO forse va tradotto nel pensare ed avallare la guerra dei poveri e tra poveri; no, per noi non è così, ed e ‘ necessario reagire – nell’assoluto rispetto di tutte le norme in vigore – perché la comunità lucana ha il diritto di conoscere e sapere che il petrolio estratto da Eni non è una risorsa per tutti ed a beneficio di tutti ma è un business di pochi.

Siamo stanchi di litigare, di scioperare e soprattutto di ‘sentirci’ impotenti; anzi ‘solo sentirsi’ perché in realtà abbiamo tanta voglia di affermare e difendere il diritto al lavoro perché abbiamo ragione da vendere, e non abbiamo timore nel dire al Padrone ed ai suoi Padroncini che i TEMPI DEVONO CAMBIARE.

Finito il tempo del ricatto, delle ingiustizie e delle finte interpretazioni.

Sciopero della fame a partire da lunedì davanti i cancelli della Garramone con assemblea permanente dei lavoratori.

Invitiamo le istituzioni regionali, prefettizie e quelle comunali, ad adoperarsi affinché la questione petrolio sia discussa e soprattutto risolta una volta per tutte.

Chiediamo alla classe politica nella sua interezza, di chiedere venia, per non essere riusciti, a suo tempo, a fare del giacimento lucano il trampolino di lancio per l’economia e in Basilicata, per non aver mostrato lungimiranza nel fare dell’Indotto di Viggiano, il fulcro del rilancio a 360 gradi della terra lucana.

Ora, è giunto il tempo di riparare agli errori commessi negli anni, non ne tollereremo altri, è tempo di salvaguardare i livelli occupazionali raggiunti, le condizioni economiche cui i lavoratori hanno diritto e non da ultimo la dignità dei lavoratori e del lavoro.

Bisogna riportare in Val D’Agri il senso di giustizia e di rispetto delle regole”.

