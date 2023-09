Grande orgoglio per la bella Ida di Potenza pronta ad apparire su Rai 1! Complimenti

Nuovo traguardo per Ida Bilancia di Potenza.

Nel corso della sua carriera ha ballato per Era Istrefi, FredDe Palma, Enrico Brignano, Levante, Roshelle, Elodie, Italia’s Got Talent.

Ha partecipato a Miss Italia2019, prendendo la fascia Miss Miluna Basilicata 2019.

La ballerina professionista dopo essere stata nel corpo di ballo di The Voice Senior e del programma “I migliori anni” su Rai 1, ora è stata selezionata per entrare a far parte del corpo di ballo del programma TALE QUALE SHOW, in onda su rai 1 ogni venerdì ore 21:30.

Il programma condotto da Carlo Conti quest’anno prevede otto puntate all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni, per uno show entrato di diritto nella storia della televisione italiana, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social.

Quindi tutti davanti alla tv a fare il tifo per la nostra Ida.

Complimenti.

