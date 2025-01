Incontro di calcio “Potenza – Benevento”: ecco le modifiche alla circolazione

Trasmettiamo e pubblichiamo l’ordinanza n.14/2025:

“Premesso che, Martedì 21 Gennaio p.v. alle ore 19.00 si disputerà in Potenza, presso lo stadio “A.VIVIANI” l’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro tra “POTENZA CALCIO – BENEVENTO”; vista la nota della Questura di Potenza, Ufficio di Gabinetto, Cat. A/4 Gab prot. 0000964 del 16/1/2025, con la quale si indicano le nuove disposizioni necessarie da riportare nell’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nelle aree limitrofe allo stadio.

Visti:

l’Ordinanza Sindacale n° 6/2025, con la quale si ordina il posticipo dell’orario di inizio della partita di calcio Potenza – Benevento, programmata per il giorno Martedì 21 Gennaio 2025 per le ore 15:00, presso lo Stadio “Alfredo Viviani” in Potenza, alle ore 19.00 dello stesso giorno, per motivi di sicurezza e ordine pubblico;

il Decreto del Sindaco di Potenza n° 65 del 12 luglio 2024 con cui è stata prorogata la nomina del nuovo Responsabile ad interim dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio-Viabilità”;

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

N.B. la presente Ordinanza annulla e sostituisce la n° 13/2025.

La presente ordinanza dispone che il giorno 21/1/2025:

in Via Viviani, fino dall’intersezione con v.le Marconi e in via Viviani fino all’intersezione con via N. Sauro:

– dalle ore 16.00, e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia fatta eccezione per i mezzi della squadra ospite;

– dalle ore 16.00, e fino a cessate esigenze, il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso, e dei residenti, nonché coloro che devono effettuare rifornimento di carburante, purché accedano da via N. Sauro;

– che l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale sarà consentito dalla parte a monte di via Viviani;

in via Viviani:

– dalle ore 16.00, e fino a cessate esigenze, chiusura dell’intersezione con piazzale Rizzo mediante transennamento;

in viale Marconi:

– dalle ore 16.00, e fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, dalla rotonda adiacente il Seminario fino all’intersezione con via N. Sauro, ad eccezione dei residenti;

in via N. Sauro:

– dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, dell’intersezione viale Marconi fino a via Viviani fatta eccezione per i residenti e chi deve accedere/uscire al parcheggio multi piano o al Tribunale durante il transito della squadra ospite e della tifoseria ospite;

– dalle ore 16.00, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite;

– dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, a mezzo transennamento, in via N. Sauro (piazza Francioso) intersezione via Viviani;

in via Lepore:

– chiusura in entrambi i sensi di marcia, mediante transennamento, dell’intersezione via Lepore/via N. Sauro e via Lepore/viale Marconi, ad eccezione dei residenti e di chi deve accedere nel parcheggio multi piano o nel Tribunale nonché deve uscire da dette strutture.

Gli organi di polizia locale e le altre forze dell’ordine in caso di necessità potranno ordinare ogni altra disposizione ritenuta opportuna al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento dell’incontro di calcio.

La presente Ordinanza, può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze.

Viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza: al Comando di Polizia Locale; all’Ufficio Viabilità – Servizio “Segnaletica”; all’Ufficio URP. Per la pubblicazione; al Sindaco.

Viene trasmessa per opportuna conoscenza a: Prefettura di Potenza, Questura di Potenza, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Azienda Ospedaliera San Carlo, 118, Vigili del Fuoco, CO.TRA.B., Miccolis”.