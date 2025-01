Incidente sulla Basentana, l’ennesima auto si scontra con un cinghiale! Questa la richiesta

Nuovo incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente, lungo la SS 407 Basentana.

Nei pressi di Pietrapertosa, un’autovettura ha investito un cinghiale trovato in piena carreggiata.

L’onorevole Vincenzo Amendola del PD, ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione al Ministro delle Infrastrutture, chiedendo interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade, al fine di scongiurare nuovi incidenti.

Amendola scrive:

“Purtroppo in Basilicata si verificano sempre più frequentemente incidenti causati dalla presenza di ungulati lungo la sede stradale, anche sulle principali e più trafficate arterie.

Sta diventando una vera e propria emergenza che riguarda la sicurezza stradale.

Si chiede di sapere quali urgenti iniziative, anche in relazione ai lavori in corso sulla suddetta arteria, il Ministero intenda adottare nei confronti di ANAS per procedere tempestivamente all’installazione di barriere antifauna selvatica lungo il percorso della SS 407 Basentana.

È necessario un intervento rapido ed efficace per tutelare gli utenti della strada e prevenire ulteriori incidenti”.