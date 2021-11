“La Basilicata non è un’isola felice. Per la Direzione investigativa antimafia farò approfondimenti”. Ecco le parole del Prefetto

Dopo l’incontro di ieri tra il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, e il nuovo Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, quest’ultimo oggi è stato impegnato nella sua prima conferenza stampa a Potenza.

Il prefetto Campanaro ha usato queste parole per descrivere la nostra regione:

“La Basilicata non è un’isola felice, tutt’altro.

Una sezione della Direzione investigativa antimafia (Dia)?

Farò i doverosi approfondimenti, ma di certo in questa regione e in questa provincia lo Stato è forte, compatto e assolutamente non dimesso“.

