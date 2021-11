In Basilicata nasce l’infermiere di famiglia per garantire assistenza! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Consigliere regionale Lega Salvini Premier, Dina Sileo:

“La sanità lucana diventa di prossimità.

Nasce l’infermiere di famiglia e di Comunità insieme agli ambulatori territoriali infermieristici ed alle farmacie di Comunità.

L’obiettivo è quello di ‘migliorare e garantire la continuità assistenziale a livello territoriale e nell’interesse primario di salvaguardare il diritto di salute del cittadino offrendo supporto nei confronti di tutti coloro i quali versano in condizioni di fragilità, non autosufficienza e difficoltà economica‘.

La Proposta di legge da me proposta, è stata approvata e sottoscritta bypartisan.

Con l’istituzione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità si contribuisce a dare una risposta ai cittadini.

Una sanità sempre più qualificata, efficiente, efficace e vicino ai territori.

Saranno prorogati i contratti e esentati, dalla procedura preselettiva, gli operatori del comparto sanitario assunto a tempo indeterminato durante l’emergenza Covid.

L’infermiere di famiglia si occuperà di prendere in carico ed assistere i pazienti cronici ma anche i pazienti in fase acuta e post acuta che non richiedono cure praticabili nelle strutture ospedaliere.

Al malato sarà quindi consentito di essere assistito direttamente presso gli ambulatori territoriali, case della salute o presso il proprio domicilio.

Una riduzione non solo degli accessi presso le strutture ospedaliere ma anche delle degenze croniche con razionalizzazione della spesa.

Si introduce e disciplina il teleconsulto e la telemedicina per consentire assistenza specialistica a distanza.

Ruolo fondamentale dei medici di medicina generale e delle farmacie di comunità.

Esprimo massima soddisfazione per l’approvazione di questa Legge che rappresenta un punto di partenza importante per la ‘sanità regionale’ e per i cittadini Lucani”.

