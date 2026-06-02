La potentina Palumbo medaglia di bronzo ai campionati italiani a squadre. Bravissima!

È medaglia di bronzo, nella prova a squadra, per la fiorettista potentina Francesca Palumbo che con il team dell’Aeronautica Militare è in gara ai Campionati Italiani a squadre di Serie A1, a Roma, dove si svolgono anche i Campionati Italiani individuali Assoluti, Giovani e Cadetti.

Il quartetto dell’Aeronautica Militare – che si completa con Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis -, come scrive ansa, è stato ammesso direttamente ai quarti di finale dove ha regolato la Fides Livorno per 45-33.

Dopo aver perso per una stoccata (39-38) la semifinale con le Fiamme Oro, Palumbo e le sue compagne hanno dominato la finale per il bronzo imponendosi 45-29 sulle Fiamme Gialle.

Titolo italiano al team del Centro Sportivo Carabinieri, che ha avuto la meglio per 44-43 sulle Fiamme Oro.

Nella prova individuale la potentina ha chiuso al quinto posto, fermata nei quarti di finale dalla veterana delle Fiamme Oro Alice Volpi che ha poi vinto il titolo italiano.