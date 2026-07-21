Ruoti, l’Amministrazione rende omaggio a chi ha servito il paese con professionalità e cuore

Ci sono persone che, silenziosamente e con dedizione, lasciano un segno profondo nella vita di un paese.

L‘Amministrazione Comunale di Ruoti, guidata dal Sindaco Avv. Franco Gentilesca, ha voluto onorare pubblicamente tre di loro, conferendo importanti encomi a figure che hanno dedicato la propria vita professionale alla comunità ruotese, tra scuola, sport e sanità:

“Prof. Claudio Fornataro In occasione della manifestazione “Ruoti in SPORT” (11 e 12 luglio 2026), l’Amministrazione ha conferito un encomio per 40 anni di passione educativa e competenza professionale.

Un percorso lungo quattro decenni in cui il Prof. Fornataro ha accompagnato la crescita umana e sportiva di generazioni di giovani della comunità ruotese, trasmettendo loro i valori dello sport, del rispetto, della lealtà e dell’impegno, e lasciando un’impronta indelebile nella comunità scolastica e nella vita del paese.

Maestra Giuseppina Giovanna Creddo Il 19 luglio 2026, un riconoscimento per una vita interamente dedicata all’insegnamento nella sua Ruoti, vissuta con passione, competenza e straordinaria sensibilità educativa. Il suo contributo alla crescita culturale e umana di intere generazioni di alunni, unito al costante impegno civile e sociale, le è valso la più sincera gratitudine e il più sentito apprezzamento della comunità.

Dott.ssa Maria Sileo Sempre il 19 luglio 2026, un encomio per oltre trent’anni dedicati con competenza, disponibilità e straordinaria umanità alla cura, alla crescita e al benessere dei bambini della comunità di Ruoti.

Un punto di riferimento non solo sanitario, ma anche umano ed educativo, che ha accompagnato generazioni di famiglie ruotesi.

Tre storie diverse, unite da un filo comune: la dedizione, la costanza e l’amore per la comunità di Ruoti. Encomi come questi non sono solo un riconoscimento formale, ma un modo per dire “grazie” a chi, ogni giorno, ha scelto di mettersi al servizio degli altri.

Al Prof. Claudio Fornataro alla Maestra Giuseppina Creddo e Dott.ssa Maria Sileo va la più sincera gratitudine dell’intera comunità di Ruoti, per l’esempio di professionalità, umanità e servizio offerto in tanti anni di impegno”.