Corleto Perticara aderisce al Controllo di Vicinato: siglato il protocollo con la Prefettura

Il Comune di Corleto Perticara, rappresentato dalla sindaca Ilenia Magaldi, ha sottoscritto questa mattina, a Sant’Arcangelo, il Protocollo per l’attuazione del Controllo di Vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza, entrando a far parte della rete dei Comuni che hanno già aderito all’iniziativa.

L’adesione al Protocollo rappresenta un importante passo nel rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine, promuovendo un modello partecipato e inclusivo.

“Ringrazio il Prefetto Campanaro per aver promosso e sostenuto questo importante percorso di collaborazione tra istituzioni. La sicurezza di una comunità – dichiara la sindaca Ilenia Magaldi – si costruisce giorno dopo giorno anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento dei legami sociali.

Il controllo di vicinato non sostituisce il lavoro delle forze dell’ordine, ma lo affianca e lo sostiene. Come Amministrazione comunale crediamo fortemente che una comunità coesa, nella quale le persone si conoscono, dialogano e si prendono cura degli spazi comuni, sia il primo presidio di legalità e sicurezza.

Per questo continueremo a promuovere iniziative che valorizzino il protagonismo civico e la partecipazione attiva, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte integrante di un progetto condiviso.”

Con la sottoscrizione del Protocollo, il Comune di Corleto Perticara conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative che valorizzano il protagonismo civico e la collaborazione tra amministrazione e cittadini, nella convinzione che una comunità coesa sia il primo presidio di sicurezza e di tutela del bene comune.

Nei prossimi giorni saranno fornite tutte le informazioni necessarie per l’avvio operativo del progetto, con l’illustrazione delle modalità di adesione, la costituzione dei gruppi e l’individuazione dei rispettivi coordinatori, unitamente all’individuazione della prima area del territorio da cui avviare il progetto.