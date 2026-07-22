Viabilità in provincia di Potenza: oltre 33 milioni per i cantieri stradali di questi Comuni. I dettagli

Prende il via il calendario degli incontri sul territorio dedicati agli interventi finanziati nell’ambito del bando regionale per la viabilità comunale, con cui la Regione Basilicata ha assegnato 45 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 a sette aggregazioni di Comuni.

Gli appuntamenti seguono l’approvazione, con la determina della Direzione Infrastrutture pubblicata il 29 maggio 2026, della graduatoria definitiva e segnano l’avvio del percorso attuativo del programma.

Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe:

“Con la pubblicazione della graduatoria abbiamo concluso il percorso di selezione.

Ora si entra nella fase operativa.

Incontriamo direttamente le amministrazioni per condividere tempi, modalità di lavoro e impegni reciproci.

La sottoscrizione delle convenzioni rappresenta il passaggio che consentirà di avviare ogni intervento con il supporto della Regione e con un confronto costante con i territori”.

Nel corso degli incontri, saranno illustrati nel dettaglio i progetti finanziati e saranno sottoscritte le convenzioni tra la Regione e i Comuni proponenti, passaggio che consentirà di avviare le successive fasi amministrative fino alla cantierizzazione.

Questo il calendario degli incontri promossi dalla Direzione Infrastrutture nei Comuni proponenti, a cui parteciperanno anche quelli aggregati:

22 luglio – Chiaromonte, Comune proponente del progetto che coinvolge anche Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise e Teana. L’intervento, finanziato con 14,4 milioni di euro, prevede la manutenzione straordinaria e l’adeguamento della strada Serrapotina.

23 luglio – Cancellara, Comune proponente del progetto che aggrega anche Acerenza, Oppido Lucano e Vaglio Basilicata. Il progetto, del valore di 8,4 milioni di euro, riguarda la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico della strada Pian del Cerro-Cancellara-Ponte Tiera.

24 luglio – Salandra, Comune proponente del progetto con Garaguso. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento del collegamento tra i centri abitati di Garaguso, Salandra e la frazione Montagnola con lo scalo ferroviario e la SS 407 Basentana, per un importo di 3 milioni di euro.

24 luglio – Albano di Lucania, Comune proponente del progetto con Tricarico. L’intervento, finanziato con 3,3 milioni di euro, riguarda la messa in sicurezza della strada di collegamento tra i centri abitati di Albano di Lucania, Tricarico e la ex SS 277.

27 luglio – Castelsaraceno, Comune proponente del progetto con Armento, San Chirico Raparo e San Martino d’Agri. Il finanziamento di 8 milioni di euro consentirà la riqualificazione funzionale e l’adeguamento della strada di fondovalle del Racanello.

28 luglio – Rapone, Comune proponente del progetto con San Fele. Il progetto, finanziato con 4 milioni di euro, riguarda l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità di collegamento tra i due centri abitati.

28 luglio – Abriola, Comune proponente del progetto con Anzi. Il finanziamento di 3 milioni di euro è destinato agli interventi di ammodernamento della strada Camastra-Pierfaone.

Gli incontri rappresenteranno anche un momento di confronto con gli amministratori locali sulle caratteristiche dei singoli interventi, sul cronoprogramma delle attività e sulle modalità di realizzazione delle opere.

“Questo programma – spiega Pepe – valorizza la capacità dei Comuni di fare rete e di costruire progetti condivisi, mettendo insieme esigenze e priorità di territori vicini. È un modello che intendiamo rafforzare, accompagnando gli enti locali lungo tutto il percorso affinché gli interventi procedano con rapidità, efficacia e nel rispetto dei tempi previsti”.

Gli interventi finanziati coinvolgono complessivamente 24 Comuni e interessano circa 110 chilometri di viabilità, attraverso opere di messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento della rete stradale locale.

La graduatoria non esaurisce il fabbisogno espresso dai territori. Ma le ulteriori 48 istanze ammissibili rimaste senza copertura finanziaria rappresentano un patrimonio di progettualità già disponibile, elaborato dai Comuni, che la Regione intende valorizzare attraverso il reperimento di nuove risorse. Un bacino di interventi che potrà costituire una leva importante per continuare a rafforzare la viabilità interna della Basilicata.

È inoltre disponibile una quota residua di circa un milione di euro, che potrà consentire il finanziamento di ulteriori interventi attraverso stralci funzionali, a partire dal progetto, primo tra quelli non finanziati, presentato dal Comune di Montescaglioso, con Miglionico e Pomarico Comuni aggregati.