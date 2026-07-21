Tratta ferroviaria Potenza-Melfi-Foggia: ecco da quando riprenderà la circolazione

La circolazione ferroviaria sulla tratta Potenza-Melfi-Foggia sarà riattivata il prossimo 13 settembre, il giorno prima della riapertura delle scuole in Basilicata.

Ne ha dato notizia l’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, a margine dell’ultimo tavolo tecnico antecedente la demolizione del Viadotto ferroviario Tiera, gravemente danneggiato dal cedimento strutturale di un pilone lo scorso 10 agosto.

Le operazioni di demolizione controllata con esplosivo della campata del ‘Viadotto Tiera’ avverranno la prossima domenica 26 luglio, a partire dalle ore 11 e per agevolare il lavoro il Comune di Potenza ha emesso apposita ordinanza di sgombero entro un raggio di 130 metri dal punto di detonazione.

L’area dovrà essere completamente evacuata a partire dalle ore 7:00.

L’organizzazione delle misure di sicurezza è coordinata dalla Prefettura di Potenza:

“Garantiremo che le operazioni si svolgano senza problemi, è dallo scorso mese che stiamo lavorando sulle cose da fare perchè il lavoro di tutte le componenti dallo Stato alle amministrazioni proceda nel miglior modo possibile. La demolizione è il primo fondamentale passaggio per restituire al territorio la funzionalità di un’importante rete di collegamento tra la Basilicata e la Puglia”.

La soluzione della demolizione fu indicata come la più idonea – ad aprile scorso – dalla Provincia di Potenza, Ente proprietario del viadotto, e dalla Rete Ferroviaria Italiana, Gestore Nazionale dell’Infrastruttura Ferroviaria.

Il progetto prevede l’innesco delle cariche che avrà una durata stimata di circa un secondo.