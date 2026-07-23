Il passato incontra il futuro al Museo di Potenza per una rilettura contemporanea del patrimonio culturale lucano. I dettagli

È stata inaugurata al Museo Archeologico Provinciale di Potenza la mostra “Odyssey. La danza delle Basilisse”, prodotta nell’ambito del Piano Arte Contemporanea 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Al centro del percorso immersivo si snodano 12 opere dell’artista G. Olmo Stuppia, poste in dialogo con la collezione permanente del museo.

Attraverso un linguaggio multidisciplinare che spazia dalla scultura alla fotografia, fino al film sperimentale, al suono e all’installazione tessile, Stuppia intreccia epoche lontane.

Gli ambienti del Museo diventano, così, la tela su cui passato e futuro si riflettono, stimolando una rilettura contemporanea del patrimonio culturale lucano.

Sottolinea il Presidente Christian Giordano:

“È un grande onore per la Provincia ospitare questa esposizione di straordinario rilievo, che conferma la capacità dell’Ente di intercettare fondi nazionali.

La Provincia di Potenza, infatti, dopo aver vinto il PAC 2022-2023, si è aggiudicata anche il PAC 2025 con Odyssey dell’artista G. Olmo Stuppia.

Un traguardo che conferma il costante lavoro che stiamo portando avanti con l’obiettivo di rendere il Museo un polo dinamico e attrattivo, capace di stimolare la riflessione e la partecipazione delle comunità locali e dei più giovani.

Un ringraziamento va al Dirigente dell’Ufficio Cultura dell’Ente, Enrico Spera, al Responsabile del Polo della Cultura, Enzo Mitro, alla Dott.ssa Anna Grazia Pistone e a tutti coloro che si adoperano quotidianamente per rendere questi spazi sempre più vivi e ricchi di contenuti.

In questo percorso si inserisce perfettamente il progetto dell’artista G. Olmo Stuppia che, attraverso le sue opere, ci permette di affrontare temi che ci riguardano da vicino, come lo spopolamento, il senso di appartenenza e la memoria.

Un’esposizione che conferma, ancora una volta, il valore dell’arte come straordinario ponte di dialogo, capace di unire le nostre radici alle grandi sfide del presente.”