Incidente a Potenza!

Ennesimo incidente stradale a Potenza sul ponte di Macchia Romana, nel solito incrocio con via Adolfo Consolini, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina.
Sul posto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, in una zona dove episodi simili non sarebbero affatto una rarità.
L’ennesimo sinistro riaccende i riflettori su un tratto di strada da tempo considerato critico da automobilisti e cittadini.
La dinamica dell’accaduto non è stata ancora resa nota, ma la scena testimonia un traffico rallentato e la necessità di un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area.
Il ponte di Macchia Romana e l’incrocio con via Adolfo Consolini tornano così al centro delle polemiche per la frequenza con cui si verificano incidenti in quel punto.
Una situazione che alimenta preoccupazione tra i residenti e riapre il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per la regolazione della circolazione e la prevenzione dei sinistri.
Resta ora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.
Raccomandiamo la massima prudenza.