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Incidente a Potenza!

20 Luglio 2026

Ennesimo incidente stradale a Potenza sul ponte di Macchia Romana, nel solito incrocio con via Adolfo Consolini, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina.

Sul posto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, in una zona dove episodi simili non sarebbero affatto una rarità.

L’ennesimo sinistro riaccende i riflettori su un tratto di strada da tempo considerato critico da automobilisti e cittadini.

La dinamica dell’accaduto non è stata ancora resa nota, ma la scena testimonia un traffico rallentato e la necessità di un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area.

Il ponte di Macchia Romana e l’incrocio con via Adolfo Consolini tornano così al centro delle polemiche per la frequenza con cui si verificano incidenti in quel punto.

Una situazione che alimenta preoccupazione tra i residenti e riapre il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per la regolazione della circolazione e la prevenzione dei sinistri.

Resta ora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Raccomandiamo la massima prudenza.