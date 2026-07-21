Ciclismo: tutto pronto a Viggiano per la prima cronoscalata interregionale. Il programma

Ieri sera nella piazza coperta “Giovanni Damiano” di Viggiano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Prima cronoscalata di Viggiano”, tappa del campionato interregionale cronoscalate “Ciclocrono 2026”, in programma per domenica 26 luglio.

In apertura, Giuseppe Berardone, delegato allo sport del comune di Viggiano, ha sottolineato il valore che l’amministrazione attribuisce all’attività sportiva come strumento di crescita e promozione del territorio.

Viggiano, tra le altre cose, ospita infatti una “cittadella dello sport”:

“Dieci anni fa – ha detto Berardone – quando se ne parlava suonava strano.

Oggi ci rendiamo conto della lungimiranza di quei discorsi. Abbiamo campi da calcio, tennis e un parco natatorio che raccoglie 600 iscritti, anche da paesi limitrofi”.

E non ultimo, il ciclismo: “Il monte di Viggiano – ha sottolineato Andrea Schiavone, presidente del comitato CSI di Potenza – è perfetto per la cronoscalata, oltre a essere una cornice mozzafiato. Mi auguro che l’evento di domenica 26 sia il primo passo di un cammino da fare insieme.

In futuro mi piacerebbe portare qui il campionato nazionale di cronoscalata”.

“Svolgere una manifestazione del genere – ha proseguito Michele Aristide, presidente dell’ASD VeloCity – ci riempie d’orgoglio, anche perché gareggeremo sullo stesso percorso del Giro d’Italia. Sarà una sfida interessante”.

È essenziale – ha concluso Schiavone – ricordare anche il lavoro che svolgono le società affiliate al CSI nel territorio.

Perciò sento di ringraziare la Dea Volley, nostro punto di riferimento nella comunità viggianese, anche per attività diverse dalla pallavolo. L’obiettivo resta quello di avere un campionato di cronoscalata tutto lucano.

E le premesse, data la disponibilità manifestata in primis da questa amministrazione comunale, sono ottime.

Ricordiamo il programma della “Prima cronoscalata di Viggiano”.

L’appuntamento è alle ore 8:00 di domenica 26 luglio al “Rifugio della montagna grande” di Viggiano per la registrazione degli atleti.

La competizione ha inizio alle 10:00, con partenza dalla località “Torrente Alli”.

Al termine della gara, dopo le consuete premiazioni, ci sarà un “pasta party” aperto a tutti i partecipanti.Ci si iscrive solo online, su www.speedpass.it, fino alle ore 18:00 del 25/07/2026.

Il costo, compreso chip, è di 25€ per gli uomini, 15€ per le donne e di 20€ a persona per le squadre con più di 5 atleti.

Il percorso di gara è lo stesso tracciato per il Giro d’Italia, per una distanza di 6 chilometri con pendenze del 9/15%, da 823 metri slm fino a quota 1378,50 metri slm.

La manifestazione è organizzata dal CSI – Comitato di Potenza con il contributo del Comune di Viggiano e la collaborazione di VeloCity.