Notte bianca del Libro Potenza – Festival: questo impianto di scale mobili aperto fino a mezzanotte. L’avviso

A Potenza, per consentire a cittadini e visitatori di vivere fino in fondo gli appuntamenti della Notte Bianca del Libro – Festival, l’Amministrazione Comunale, su indicazione del Sindaco Vincenzo Telesca, ha disposto il prolungamento dell’orario di esercizio dell’impianto meccanizzato Santa Lucia.
Apertura fino alle ore 24:00
- Impianto Santa Lucia
(Parcheggio Viale UNICEF – Via Mazzini).
Nei giorni:
- Lunedì 27 luglio 2026;
- Martedì 28 luglio 2026;
- Mercoledì 29 luglio 2026.
L’invito dell’assessore Giuzio:
“Lascia l’auto al parcheggio gratuito in Viale Dell’Unicef e raggiungi comodamente il centro storico per vivere tre serate dedicate a libri, cultura, incontri e spettacoli”.
Di seguito la locandina con i dettagli.