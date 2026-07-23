ULTIME NEWS

Notte bianca del Libro Potenza – Festival: questo impianto di scale mobili aperto fino a mezzanotte. L’avviso

23 Luglio 2026

A Potenza, per consentire a cittadini e visitatori di vivere fino in fondo gli appuntamenti della Notte Bianca del Libro – Festival, l’Amministrazione Comunale, su indicazione del Sindaco Vincenzo Telesca, ha disposto il prolungamento dell’orario di esercizio dell’impianto meccanizzato Santa Lucia.

Apertura fino alle ore 24:00

  • Impianto Santa Lucia
    (Parcheggio Viale UNICEF – Via Mazzini).

Nei giorni:

  • Lunedì 27 luglio 2026;
  • Martedì 28 luglio 2026;
  • Mercoledì 29 luglio 2026.

L’invito dell’assessore Giuzio:

“Lascia l’auto al parcheggio gratuito in Viale Dell’Unicef e raggiungi comodamente il centro storico per vivere tre serate dedicate a libri, cultura, incontri e spettacoli”.

Di seguito la locandina con i dettagli.