A Moliterno la Sagra del Canestrato! Ecco il programma

Si terrà il 9 e 10 Agosto la 45ª edizione della Sagra del Canestrato di Moliterno IGP – Le Notti del Canestrato.

Nata come espressione autentica della cultura agroalimentare lucana, la manifestazione rappresenta oggi un’importante vetrina per il Canestrato di Moliterno IGP e per il patrimonio enogastronomico dell’intera Val d’Agri.

Nel corso degli anni, la sagra ha saputo crescere, evolversi e rinnovarsi, senza mai perdere il legame profondo con le tradizioni e con l’identità del territorio.

L’edizione 2026 si distingue per la partecipazione attiva di un direttivo rinnovato, composto da cittadini e professionisti accomunati da un forte senso di appartenenza e da una visione condivisa di valorizzazione locale.

L’evento è inoltre interamente plastic free e dotato di un sistema di raccolta differenziata efficiente, a testimonianza dell’attenzione alle tematiche ambientali.

Le Notti del Canestrato non è solo una sagra, ma un progetto culturale partecipato, che dà spazio ai giovani talenti musicali – locali e non – e che offre alle realtà gastronomiche del territorio l’occasione di interpretare in chiave creativa il Canestrato di Moliterno IGP, protagonista indiscusso dell’intera serata.

Ecco il Programma dell’evento:

ore 18:00 Showcooking Dino Perrone;

ore 19:00 Inaugurazione ufficiale della sagra accompagnata dalla “The Sound Street band” con la partecipazione del presidente della Pro Loco Giuseppe Dibiase e il primo cittadino Antonio Rubino;

ore 19:30 Apertura del percorso gastronomico, con stand dedicati alle eccellenze culinarie locali;