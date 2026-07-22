A Maratea un momento per fermarsi con un incontro di pittura, letteratura e lettura scenica. Ecco i dettagli dell’evento gratuito

Venerdì 24 Luglio 2026 alle ore 21.30, l’Hotel Ristorante Martino di Marina di Maratea (PZ) ospiterà un evento speciale che promette di trasformare una serata estiva in un’esperienza profonda e coinvolgente.

Si chiama “Trame d’Arte e di Vita”, un incontro di pittura, letteratura e lettura scenica affacciato sul Golfo di Policastro, con ingresso libero.

L’idea nasce da un’amicizia autentica tra due donne unite dalla passione per l’arte: Giusy Ciagola, pittrice e scrittrice, e Maria Carmela Brandi, scrittrice, curatrice del blog e dell’antologia Mille Piroette.

Come racconta Maria Carmela nell’intervista:

«È un’idea nata in modo molto naturale, quasi inevitabile.

Lo scorso anno io e Giusy ci siamo incontrate al Centro Culturale “José Cernicchiaro” durante un’intervista dedicata al suo percorso artistico.

Da quel momento è nata un’amicizia fondata sulla stima reciproca e sulla convinzione che l’arte abbia senso quando crea relazioni.»

L’evento non è quindi un prodotto “costruito a tavolino”, ma il risultato di un cammino condiviso, nel quale Giusy Ciagola è entrata a far parte della comunità artistica di Mille Piroette.

Il pubblico sarà accolto sulla terrazza panoramica dell’hotel per un’esperienza multisensoriale che unisce diverse forme d’arte.

Come spiega Maria Carmela Brandi:

«Viviamo in un tempo in cui tutto corre velocemente.

Noi, invece, vorremmo regalare un momento in cui fermarsi, ascoltare una storia, osservare un quadro, lasciarsi attraversare da una parola.»

Il programma prevede:

La mostra pittorica e la presentazione dell’autobiografia di Giusy Ciagola “L’Ultimo Abbraccio di Luce”, un viaggio dell’anima tra ombra e luce.

La lettura scenica di “Autoritratto dell’Anima”, testo teatrale scritto da Maria Carmela Brandi, un’opera intima e profonda sul viaggio interiore di ogni persona.

La presentazione ufficiale dell’antologia “I diversi volti dell’arte – Mille Piroette”, una raccolta collettiva che dà voce a numerosi autori della comunità.

La serata sarà moderata dalla Dott.ssa Simona Limongi.

Secondo Maria Carmela, la forza dell’evento sta proprio nel dialogo tra linguaggi diversi:

«Ogni arte racconta l’essere umano con un linguaggio diverso.

La pittura parla attraverso i colori, la scrittura attraverso le parole, il teatro attraverso la voce e il corpo.

Quando questi linguaggi si incontrano, non si sommano semplicemente: si amplificano a vicenda.»

Uno degli aspetti più toccanti dell’evento è il messaggio che Maria Carmela Brandi rivolge in particolare alle donne:

«Vorrei dire loro di non smettere mai di credere nella propria voce.

Ogni donna custodisce una storia unica.

A volte la vita prova a farci dubitare del nostro valore, ma proprio nei momenti più difficili possiamo scoprire una forza che non sapevamo di avere.

L’arte ci insegna questo: le ferite possono diventare luce, il dolore può trasformarsi in bellezza e la condivisione può restituire speranza.»

L’antologia “I diversi volti dell’arte” incarna perfettamente questa filosofia: non uniformare le voci, ma valorizzarne la diversità, creando uno spazio di accoglienza per chi desidera esprimere il proprio talento senza competizione.

«Ingresso libero».

L’invito è rivolto a tutti gli amici, gli appassionati d’arte e a chiunque voglia condividere un momento di cultura e bellezza sul Golfo di Policastro.

Per chi cerca una serata diversa dal solito, fatta di emozioni autentiche e riflessioni che restano dentro, venerdì 24 luglio a Marina di Maratea potrebbe essere l’appuntamento giusto.

Un’occasione per fermarsi, guardare, ascoltare e, forse, ritrovare un pezzetto di sé.

Ecco i dettagli dell’evento.