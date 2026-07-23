Potenza: auguri a nonno Michele della provincia per i suoi 100 anni!

Auguri a nonno Michele per i suoi 100 anni.

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale di Paterno e Don John Kennedy, nella giornata di ieri, hanno portato gli auguri e l’abbraccio di tutta la comunità a Michele Grosso che, circondato dall’affetto di figli, nipoti, parenti e amici, ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di età.

Un secolo vissuto con saggezza, umanità, altruismo e gentilezza.

Nonno Michele ha visto il mondo cambiare più volte, trovando sempre il modo di restare se stesso e, soprattutto, di non venire mai meno ai suoi valori umani, sociali e civili.

A lui i più cari auguri e un abbraccio sincero.

Un secolo vissuto non è solo un traguardo personale: è un patrimonio della comunità, un frammento vivo della nostra storia collettiva.