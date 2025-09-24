ULTIME NEWS

Latte: nel Potentino alta qualità ma prezzo alla stalla poco remunerativo. La denuncia

24 Settembre 2025

“Il report dell’Ismea certifica l’alta qualità del latte lucano, in particolare quello degli allevamenti di Bella, del Marmo-Melandro, ma non è così per la remuneratività dei nostri allevatori”.

A sostenerlo è il consigliere provinciale di Potenza ed assessore comunale di Bella alle attività produttive Carmine Ferrone (Pd) che aggiunge:

“la produzione del latte della Basilicata che viene conferito ad importanti gruppi e società alimentari internazionali contribuisce all’affermazione della filiera lattiero-casearia nazionale.

Anche i nostri caseifici svolgono un ruolo significativo e sono i custodi della qualità di tanti prodotti contribuendo alla crescita dell’economia locale.

Il punto debole è il prezzo del latte alla stalla.

Secondo il report Ismea, in Italia il prezzo nel 2024 ha superato in media i 53 euro/100 litri, ma ancora in troppi allevamenti un litro di latte acquistato dalla grande industria è intorno ai 70 centesimi al litro, meno del costo di una tazzina di caffè al bar.

E’ una situazione che come denunciano da tempo i nostri allevatori, con le loro organizzazioni di categoria, non può durare pena il rischio di chiusura di allevamenti e caseifici anch’essi alle prese con la concorrenza dei prezzi di supermercati nonostante l’alta qualità delle nostre mozzarelle, dei nostri formaggi e prodotti caseari.

Gli allevatori inoltre devono fronteggiare i costi di mangimi, trasporti, acqua ed energia oltre al crescente carico fiscale.

In tutto questo la politica europea con la nuova Pac non aiuta certo i titolari di stalle e caseifici.

Anzi la recente proposta della Commissione europea di ridurre del 25% le risorse destinate alla Politica Agricola Comune per il periodo 2028-2034 e l’impatto dei dazi statunitensi sui prodotti comunitari potrebbero mettere a rischio miliardi di export del settore agroalimentare.

É evidente che ciò generi ulteriori preoccupazioni.

Bisogna fare fronte comune con le associazioni di categoria per scongiurare che ciò avvenga”.