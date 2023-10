Lauria dice “No” alla riapertura di questo impianto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non! La situazione

Per il Comune di Lauria:

“La vicenda di San Sago ha delle caratteristiche sconcertanti e gravissime.

Per citare soltanto l’epilogo: il Ministro dell’Ambiente convoca un incontro con il Sindaco di Tortora e i rappresentanti del comitato per il no a San Sago e prima ancora di riceverli viene diffusa la notizia che il Ministero stesso aveva proceduto all’autorizzazione e alla riapertura dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, nel mentre il Ministro si limita ad un mero incontro di cortesia.

L’Amministrazione comunale di Lauria conferma il suo no senza se e senza ma alla riapertura dell’impianto di San Sago e sarà al fianco, come ha sempre fatto in tutti questi anni, di tutte le forze della società civile, dell’associazionismo, delle Istituzioni e della politica perché venga espedita ogni iniziativa di carattere giuridico e politico affinché l’autorizzazione non si tramuti in un atto concreto che creerebbe un grande danno al futuro di tutto il nostro territorio“.a

