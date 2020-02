A Lavello ultimo grande appuntamento con i Festini: il divertimento continua fino all’alba con le danze e l’imperdibile Pentolaccia! Invece domani…

Battute finali a Lavello per il celebre Carnevale.

Il divertimento è rosso Domino in questo evento tra i più attesi dell’anno che, nell’ambito del Patto dello Sviluppo della Basilicata, è stato riconosciuto tra i Beni del Patrimonio Culturale Intangibile della nostra regione, da tutelare e valorizzare.

L’inizio ufficiale della manifestazione è stato decretato lo scorso 17 Gennaio, quando l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco “F. Ricciuti”, le maschere e i promotori dei festini, ha dato luogo alla manifestazione di apertura del grande evento in maschera.

Una tradizione che si tramanda da anni, con le sue regole e peculiarità, raccolte in un decalogo che non solo rimarca l’importanza di preservarla, ma sottolinea anche la necessità di farlo con rispetto ed educazione, in quanto:

“è un patrimonio di inestimabile valore culturale, forse unico per la sua peculiarità e per il modo di manifestarlo.

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco “F. Ricciuti” sono impegnati insieme ai cittadini di Lavello a conservarlo e tramandarlo nel tempo.

Un invito a tutti i cittadini, in primo luogo ai giovani, affinché partecipino al nostro Carnevale evitando comportamenti sbagliati, lontani dalla cultura del Carnevale lavellese”.

Quest’anno non poteva mancare l’apporto dell’associazione Labellum, già promotrice di eventi culturali e del territorio come non ricordare l’ormai famosa sagra de “U Cauzngidd” che ha registrato nella seconda edizione un affluenza record di migliaia di turisti provenienti da ogni parte dello stivale.

Oggi, Sabato 29 Febbraio, si terrà l’ultimo appuntamento con le piste da ballo, dopo un percorso davvero ricco di divertimento e sorprese.

Qui ci si concede anche un momento di convivialità, fatto di scambi, chiacchiere e tanto buon cibo.

L’evento di questa sera, inoltre, avrà una sorpresa in più: l’atteso gioco della Pentolaccia.

Tutto l’entusiasmo carnevalesco sarà riversato su una pignata in terracotta ricca di cibarie, presente in diverse varianti, come quella per le donne e quella per i bambini.

I giocatori dovranno tentare di romperla da bendati, con il solo ausilio di un bastone.

Domani, Domenica 1 Marzo, si realizzerà il grande corteo finale, esito esplosivo di un percorso indimenticabile.

Ecco tutto il programma:

ore 15:00 raduno in via dei Cappuccini;

ore 15:30 partenza con attraversamento di Corso G. Fortunato, via G. Verdi, Via Giovanni XXIII, Piazza G. Falcone, via M. Miscioscia, via Roma, Corso Umberto;

ore 19:00 arrivo in Piazza Matteotti, saluti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco;

ore 19:30 conferimento Premio “Rosso Domino” al dott. Mauro Antonio Di Vito;

ore 20:00 consegna riconoscimenti ai Festini, ai Conduttori, alle Maschere e ai Carri;

ore 20:30 spettacolo finale con Mauro Vulpio.

Il Carnevale è pronto ad esplodere per le strade della bella cittadina!

Di seguito la locandina con il programma della sfilata finale.