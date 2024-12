Meteo a Potenza: crollo delle temperature e possibile neve a Natale! Ecco le previsioni

Natale con la neve?

Specialmente a Potenza sembra ormai un lontanissimo ricordo eppure, quest’anno, la previsione potrebbe realizzarsi.

Correnti via via più fredde stanno raggiungendo la Regione, determinando tempo instabile con fenomeni sparsi e, appunto, anche nevosi.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, già da domani Venerdì 20 dicembre, a Potenza si prevedono cieli molto nuvolosi e coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino.

Non si esclude la presenza di deboli nevicate al pomeriggio.

Inoltre, come si nota dalle anticipazioni, a partire da Lunedì 23 dicembre, assisteremo ad un crollo delle temperature che porteranno la Vigilia e il giorno di Natale a -2° e 0°.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni con in dettaglio la giornata di domani.