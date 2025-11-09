Meteo: pioggia su Potenza ma fino a quando? Ecco le ultime previsioni

Dopo piogge e locali rovesci attesi fra Domenica e Lunedì, seguiti da venti settentrionali ed un sensibile calo termico, sulla Basilicata da Martedì ci sarà spazio per schiarite sempre più ampie ed un generale esaurimento delle precipitazioni.
La rimonta dell’alta pressione favorirà dunque per metà settimana l’avvio di una fase più stabile, soleggiata e con temperature nuovamente in ripresa.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 10 Novembre avremo cieli molto nuvolosi al mattino con piogge.
Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 9°C.
Invece, Martedì 11 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.