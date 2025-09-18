Nunzio del Potentino è scomparso da 4 giorni. Continuano le ricerche in queste zone

In provincia di Potenza sono in corso da quattro giorni le ricerche di Nunzio Sblendido, un uomo di 35 anni, di Abriola (Potenza), di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di lunedì 15 settembre.

Le ricerche, come si evince da ansa, “si concentrano nel bosco di località Arioso, nel Comune di Abriola.

Il ‘Gruppo Lucano’ di Protezione civile ‘è presente sul posto con circa 20 volontari provenienti da diverse sedi e con l’unità cinofila molecolare nell’ambito del coordinamento delle diverse Forze dell’Ordine attivate dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro e dirette dal questore, Raffaele Gargiulo, insieme a Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Abriola’.

Ieri pomeriggio, proprio in località Arioso, è stata ritrovata l’automobile ‘Citroen C3’ usata dal 35enne.

“In mattinata – è scritto nella nota del Gruppo Lucano’ di Protezione civile – sono state ispezionate le aree limitrofe, le due gallerie presenti a poca distanza e anche alcuni casolari vuoti, dove però i cani molecolari non hanno rilevato tracce dello scomparso.

Le ricerche vengono in queste ore ulteriormente estese ad altre zone“.