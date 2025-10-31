Ottobre Rosa: si rafforza la collaborazione tra la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e la Prefettura. L’iniziativa

In occasione del tradizionale appuntamento con l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e più in generale alla salute femminile, si rinnova e si rafforza la collaborazione tra la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e la Prefettura di Potenza, con l’obiettivo di promuovere una cultura stabile e diffusa della cura e della tutela delle donne nelle istituzioni.

Nel solco delle sinergie già avviate nello scorso anno, anche quest’anno saranno realizzate attività di sensibilizzazione e screening durante l’orario di lavoro, rivolte alle dipendenti della Provincia e della Prefettura di Potenza, grazie anche alla condivisione con il Presidente Christian Giordano ed il Prefetto Michele Campanaro.

L’iniziativa, che nella precedente edizione ha registrato ampia partecipazione e apprezzamento, intende consolidare il principio che la prevenzione non è un evento limitato a un mese, ma un impegno quotidiano, personale e collettivo.

Le Istituzioni diventano così luogo di promozione attiva della salute, in cui la cura di sé è riconosciuta come valore e diritto da tutelare nel tempo.

Le attività, prevedono la presenza di un team multidisciplinare di professionisti — senologo, radiologo, endocrinologo, ginecologo, nutrizionista e ostetrica — che offriranno un percorso integrato di prevenzione, articolato in una fase di indagine collettiva e in successivi momenti di consulenza personalizzata.

Sottolinea la Consigliera di Parità:

“La collaborazione con la Prefettura di Potenza rappresenta un segnale forte perché afferma il valore della prevenzione come pratica costante, non confinata al solo mese di ottobre.

L’Ottobre Rosa deve essere un punto di partenza, non di arrivo: la cura delle donne e la promozione della salute devono restare al centro dell’attenzione delle istituzioni tutto l’anno.”

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha espresso piena condivisione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di rafforzare la rete istituzionale a sostegno della salute e del benessere femminile, e di valorizzare la medicina di genere come strumento concreto di equità e inclusione.

Con questa iniziativa, Amministrazione Provinciale e Prefettura di Potenza ribadiscono un messaggio chiaro e concreto: la prevenzione non si ferma a ottobre, ma continua ogni giorno, tutto l’anno.

Un impegno che unisce le istituzioni nel segno della cura, della consapevolezza e della responsabilità verso le donne e la loro salute.