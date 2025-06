Pantano di Pignola, al Santuario Maria SS degli Angeli una splendida Giornata vocazionale con la testimonianza dei seminaristi. Ecco i dettagli e le foto

Oggi, Domenica 1° Giugno 2025, si celebra la Solennità dell’Ascensione, la quale è preludio della Pentecoste e segna l’inizio della storia della Chiesa.

L’episodio è descritto dai Vangeli di Marco e Luca e negli Atti degli Apostoli.

Con la solennità dell’Ascensione di Gesù al Cielo si conclude la vita terrena di Gesù che con il suo corpo, alla presenza degli apostoli, si unisce fisicamente al Padre, per non comparire più sulla Terra fino alla sua Seconda venuta per il Giudizio finale.

In concomitanza con l’ascensione di Gesù, al santuario Maria SS degli Angeli di Pantano di Pignola si è dato spazio ad una Giornata vocazionale caratterizzata dalla testimonianza dei seminaristi.

La celebrazione è stata presieduta dal rettore del seminario Don Antonio Polidoro.

Il parroco Don Antonio Meliante commenta l’evento:

“Chiediamo nella preghiera che il Signore mandi tante vocazioni sia sacerdotali che religiose nella sua Chiesa affinchè sempre più giovani possano rispondere alla Sua chiamata.

Chiediamo quindi Santi sacerdoti e santi religiosi che siano disponibili a servire Dio in questo mondo difficile dove purtroppo sembra vincere l’orgoglio e il proprio io.

Che tutti possano diventare portatori di speranza.

Come da tradizione abbiamo benedetto anche il latte nel giorno dell’Ascensione”.

Ecco le foto.