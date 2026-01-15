Pignola: il Sindaco ha incontrato il Direttore Generale di Acquedotto Lucano. I dettagli

“Oggi pomeriggio ho incontrato il Direttore Generale di Acquedotto Lucano, il prof. Luigi Cerciello Renna, con il quale abbiamo fatto il punto su diverse questioni aperte che riguardano il nostro territorio”.

Lo fa sapere il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, che fa sapere alla comunità:

“In particolare, mi è stata comunicata la formale approvazione degli ordini di servizio, in data 9 gennaio 2026, per alcuni interventi sui tronchi fognari attesi da anni a contrada Tora e sulla strada comunale Pantano, più volte sollecitati e oggetto della mia ultima nota trasmessa a fine anno 2025.

Si tratta di un passaggio importante, che arriva a valle di un lavoro costante di confronto, condivisione e vigilanza istituzionale.

Durante l’incontro, abbiamo ribadito un forte spirito di collaborazione tra istituzioni, auspicando e condividendo la necessità di avviare una cooperazione strategica orientata alla programmazione e progettazione di ulteriori interventi prioritari per il nostro territori.

In particolare, è stato riaffermato l’impegno comune su alcune priorità fondamentali:

il potenziamento della rete fognaria, ancora carente in alcune aree e da tempo oggetto di richieste puntuali;

il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei principali serbatoi (San Nicola, Serra San Marco, Villafranca);

l’obiettivo di una gestione del servizio idrico più moderna, coordinata, sostenibile e trasparente, in grado di garantire continuità, qualità e tempestività negli interventi.

Una visione che guarda avanti, fondata sulla collaborazione istituzionale e sulla responsabilità condivisa di dare risposte serie e strutturali”.